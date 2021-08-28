Júlio César celebra gol por time bielorrusso e sonha com classificação para competição europeia

Crédito: Divulgação/FC Vitebsk

Na última sexta-feira (20), o zagueiro Júlio César foi decisivo na vitória do FC Vitebsk pelo Campeonato Bielorrusso. Fora de casa, a equipe do defensor brasileiro venceu por 2 a 1 o FC Slutsk para continuar na briga por uma vaga em competição europeia. O campeão nacional garante vaga na Liga dos Campeões, enquanto o segundo e o terceiro, assim como o vencedor da Copa, disputarão a Europa Conference League.

> Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre CR7 e Messi- O meu gol ajudou a equipe na nossa vitória e nos mantém na luta pelas primeiras colocações do campeonato faltando oito jogos. Acreditamos que podemos manter essa pegada para emendar uma sequência positiva visando nos colocar nessa briga nas últimas rodadas - disse Júlio César.

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Com passagem pelas categorias de base do Corinthians, inclusive tendo participado de treinamentos do elenco profissional em 2015, Júlio César passou pelo futebol espanhol antes de chegar ao FC Vitebsk, em 2020. Com quatro gols e uma assistência em 22 jogos, o defensor é um dos destaques da sua equipe na elite nacional.