Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Julio Casares vai ao CT da Barra Funda e conversa com os jogadores

Novo presidente do São Paulo esteve acompanhado do atual presidente Leco, do diretor de futebol Raí entre outros dirigentes. Tricolor se prepara para jogo decisivo na Copa do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 13:51

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:51

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O presidente eleito do São Paulo, Julio Casares, esteve nesta segunda-feira (21), no CT da Barra Funda para conversar com o elenco são-paulino. Casares foi apresentado por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e recebeu as boas-vindas ao lado de Carlos Belmonte, que estará à frente da gestão do futebol e será o responsável por controlar processos entre as divisões de base.
Mano Menezes demitido, Richarlyson no Carioca e movimentações na Europa! O resumo do mercado no fim de semana
A conversa aconteceu antes do treino desta manhã visando o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Arena do Grêmio. Seguindo o protocolo em virtude da Covid-19, o grupo se reuniu na arquibancada do CT para o primeiro discurso de Julio Casares, que reforçou o apoio à equipe são-paulina neste momento decisivo da temporada.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILO gerente de futebol Alexandre Pássaro não esteve presente no encontro. Nesta segunda-feira, ele publicou uma carta onde anunciou sua saída do São Paulo. Raí irá permanecer como diretor até fevereiro do ano que vem, quando terminará a atual temporada. A direção ainda terá a chegada de Muricy Ramalho, que será uma espécie de coordenador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados