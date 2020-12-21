Julio Casares vai ao CT da Barra Funda e conversa com os jogadores

O presidente eleito do São Paulo, Julio Casares, esteve nesta segunda-feira (21), no CT da Barra Funda para conversar com o elenco são-paulino. Casares foi apresentado por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e recebeu as boas-vindas ao lado de Carlos Belmonte, que estará à frente da gestão do futebol e será o responsável por controlar processos entre as divisões de base.
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A conversa aconteceu antes do treino desta manhã visando o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Arena do Grêmio. Seguindo o protocolo em virtude da Covid-19, o grupo se reuniu na arquibancada do CT para o primeiro discurso de Julio Casares, que reforçou o apoio à equipe são-paulina neste momento decisivo da temporada.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILO gerente de futebol Alexandre Pássaro não esteve presente no encontro. Nesta segunda-feira, ele publicou uma carta onde anunciou sua saída do São Paulo. Raí irá permanecer como diretor até fevereiro do ano que vem, quando terminará a atual temporada. A direção ainda terá a chegada de Muricy Ramalho, que será uma espécie de coordenador.