Julio Casares retorna ao CT do São Paulo pela primeira vez após se recuperar da Covid-19

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O treino do São Paulo contou com uma visita especial neste sábado (11). O presidente do clube retornou ao CT da Barra Funda pela primeira vez após se recuperar da Covid-19. Julio Casares foi recebido pelo elenco, pela comissão técnica e pelos funcionários. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

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De volta ao centro de treinamentos do clube, Casares agradeceu os atletas e funcionários do São Paulo pelo apoio durante seu período de internação.

O presidente do Tricolor foi internado no Hospital Albert Einstein, devido à Covid-19 no dia 31 de julho e recebeu alta após quase um mês de internação, no dia 26 de agosto.

Quando testou positivo para a doença, o São Paulo divulgou uma nota dizendo que os sintomas eram leves e que a internação foi uma precaução e uma forma de acompanhar seu quadro clínico. Com a melhora de Casares, o presidente deixou a UTI e foi para um quarto hospitalar.Durante o período que esteve afastado, o São Paulo encarou algumas polêmicas, principalmente envolvendo as declarações de Daniel Alves após o final das Olimpíadas. O período ficou marcado, também, pela eliminação do clube na Libertadores.

De volta ao CT, Casares já tem um problema para lidar. Na última sexta-feira (10), Daniel Alves comunicou ao clube que não se apresentará para as atividades até o São Paulo quitar suas dívidas com o atleta.