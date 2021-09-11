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Julio Casares retorna ao CT do São Paulo pela primeira vez após se recuperar da Covid-19

Presidente ficou internado por cerca de um mês devido à Covid-19 e recebeu alta no fim de agosto. Internação, porém, foi descrita pelo Tricolor como uma 'precaução'...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 13:45
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O treino do São Paulo contou com uma visita especial neste sábado (11). O presidente do clube retornou ao CT da Barra Funda pela primeira vez após se recuperar da Covid-19. Julio Casares foi recebido pelo elenco, pela comissão técnica e pelos funcionários. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
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De volta ao centro de treinamentos do clube, Casares agradeceu os atletas e funcionários do São Paulo pelo apoio durante seu período de internação.
O presidente do Tricolor foi internado no Hospital Albert Einstein, devido à Covid-19 no dia 31 de julho e recebeu alta após quase um mês de internação, no dia 26 de agosto.
Quando testou positivo para a doença, o São Paulo divulgou uma nota dizendo que os sintomas eram leves e que a internação foi uma precaução e uma forma de acompanhar seu quadro clínico. Com a melhora de Casares, o presidente deixou a UTI e foi para um quarto hospitalar.Durante o período que esteve afastado, o São Paulo encarou algumas polêmicas, principalmente envolvendo as declarações de Daniel Alves após o final das Olimpíadas. O período ficou marcado, também, pela eliminação do clube na Libertadores.
De volta ao CT, Casares já tem um problema para lidar. Na última sexta-feira (10), Daniel Alves comunicou ao clube que não se apresentará para as atividades até o São Paulo quitar suas dívidas com o atleta.
Em resposta, o diretor Carlos Belmonte falou, em nome do clube, que o atleta será afastado e não deve mais vestir a camisa do São Paulo.

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