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Julio Casares, presidente do São Paulo, testa positivo para Covid-19

Dirigente, que já está vacinado com as duas doses, tem sintomas leves...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 11:16
Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC
O São Paulo divulgou na manhã desta sexta-feira (30) que Julio Casares, presidente do clube, testou positivo para Covid-19. O mandatário, que já tomou as duas doses da vacina contra a doença, está com sintomas leves e em isolamento. Vale ressaltar que a imunização não evita o contágio, mas diminui muito as chances de agravamento clínico. O departamento médico do clube está acompanhando Casares, que é presença constante nas delegações do time, tanto em jogos dentro de casa, quanto fora do Morumbi.
- O Presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, testou positivo para Covid-19. Ele já está vacinado com as duas doses, apresenta sintomas leves, já cumpre o período de isolamento e está sendo assistido pelo departamento médico do clube - escreveu o São Paulo nas redes sociais.
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VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS O elenco do São Paulo realiza mais um treinamento nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, de olho no clássico contra o Palmeiras, neste sábado (31), às 19h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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