Julio Casares, presidente do São Paulo, testa positivo para Covid-19

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC

O São Paulo divulgou na manhã desta sexta-feira (30) que Julio Casares, presidente do clube, testou positivo para Covid-19. O mandatário, que já tomou as duas doses da vacina contra a doença, está com sintomas leves e em isolamento. Vale ressaltar que a imunização não evita o contágio, mas diminui muito as chances de agravamento clínico. O departamento médico do clube está acompanhando Casares, que é presença constante nas delegações do time, tanto em jogos dentro de casa, quanto fora do Morumbi.

- O Presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, testou positivo para Covid-19. Ele já está vacinado com as duas doses, apresenta sintomas leves, já cumpre o período de isolamento e está sendo assistido pelo departamento médico do clube - escreveu o São Paulo nas redes sociais.

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