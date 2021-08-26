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Julio Casares, presidente do São Paulo, recebe alta de hospital após estar internado com Covid-19

Presidente do Tricolor testou positivo no final de julho e saiu do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira. Mandatário continuará recuperação em casa 
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Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 13:10
O presidente do São Paulo, Julio Casares, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira (26) depois de quase um mês internado em razão da Covid-19. Vale ressaltar que o mandatário são-paulino testou positivo para a doença no final do mês de julho. Casares postou um vídeo nas suas redes sociais, agradecendo a equipe médica do Hospital Albert Einstein e as mensagens de apoio que recebeu durante o período de internação.
- Gratidão a todos os envolvidos na minha recuperação. A equipe médica do Albert Einstein e a todos vocês que estiveram comigo em oração e no coração - escreveu Casares.
ATUAÇÕES: Rigoni marca duas vezes, mas Volpi e defesa falham e São Paulo empata com o Fortaleza
CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILQuando o presidente testou positivo para a doença, o São Paulo divulgou uma nota na qual afirmava que ele sentia sintomas leves e que a internação era uma precaução. Na última semana, o presidente melhorou, deixou a UTI e estava no quarto hospitalar.

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