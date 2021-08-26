Julio Casares, presidente do São Paulo, recebe alta de hospital após estar internado com Covid-19

O presidente do São Paulo, Julio Casares, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira (26) depois de quase um mês internado em razão da Covid-19. Vale ressaltar que o mandatário são-paulino testou positivo para a doença no final do mês de julho. Casares postou um vídeo nas suas redes sociais, agradecendo a equipe médica do Hospital Albert Einstein e as mensagens de apoio que recebeu durante o período de internação.

- Gratidão a todos os envolvidos na minha recuperação. A equipe médica do Albert Einstein e a todos vocês que estiveram comigo em oração e no coração - escreveu Casares.

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