Julio Casares, presidente do São Paulo, é internado com Covid-19

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Neste sábado (31), o São Paulo anunciou em suas redes sociais uma atualização sobre o quadro de saúde do presidente Julio Casares, diagnosticado com Covid-19 na última sexta-feira (30). Mesmo com sintomas leves, Casares foi internado no Hospital Albert Einstein, por recomendação médica, e seguirá seu tratamento sob supervisão profissional.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

De acordo com a postagem do clube, o presidente está bem e os sintomas são leves. A internação foi feita para que sejam seguidos os cuidados adequados e para que haja um monitoramento em tempo real do quadro clínico.

Julio Casares se dirigiu ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ainda na noite de sexta-feira, no mesmo dia em que foi anunciado seu diagnóstico positivo para a Covid-19.

O presidente esteve presente no treino do Tricolor na última terça-feira (27), apenas três dias antes do seu diagnóstico.O São Paulo joga neste sábado (31), às 19h, contra o Palmeiras, no Morumbi. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.