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Julio Casares, presidente do São Paulo, destaca clima de paz em clássico contra o Corinthians

Presidente do Tricolor ressaltou conforto e segurança durante Majestoso, dando ênfase também ao clima tranquilo entre os torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 21:10

Publicado em 05 de Março de 2022 às 21:10

Após a vitória do São Paulo em clássico contra o Corinthians, Julio Casares, presidente do Tricolor paulista, comentou ao LANCE! sobre o clima pacífico e de segurança entre os torcedores durante Majestoso. Em partida disputada no Estádio do Morumbi, Casares ressaltou a satisfação em ter recebido a delegação do Corinthians com tranquilidade, assim como a equipe são-paulina foi recebida em clássicos fora de casa.
Além disso, confirmou um clima tranquilo e de paz entre os torcedores, sem indícios de violência ou algo do gênero, também dando ênfase a forte chuva que chegou, inclusive, a atrasar a partida por alguns minutos, mas sem causar problemas maiores.- Com muita satisfação, recebemos a delegação do Corinthians, assim como somos recebidos nos clássicos fora de casa, com conforto e segurança. Estamos felizes porque prevaleceu a paz, com um clima pacífico também entre os torcedores. Mesmo com a chuva, o gramado propiciou uma partida bastante técnica e equilibrada - destacou.O São Paulo garantiu sua vitória ainda nos primeiros segundos de jogo, com um gol de Calleri, avançando mais ainda no Campeonato Paulista 2022.
Crédito: JulioCasaresdestacaclimapacíficoentreostorcedoresduranteclássico(RubensChiri/SPFC

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