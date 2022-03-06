Julio Casares, presidente do São Paulo, destaca clima de paz em clássico contra o Corinthians

Após a vitória do São Paulo em clássico contra o Corinthians, Julio Casares, presidente do Tricolor paulista, comentou ao LANCE! sobre o clima pacífico e de segurança entre os torcedores durante Majestoso. Em partida disputada no Estádio do Morumbi, Casares ressaltou a satisfação em ter recebido a delegação do Corinthians com tranquilidade, assim como a equipe são-paulina foi recebida em clássicos fora de casa.

Além disso, confirmou um clima tranquilo e de paz entre os torcedores, sem indícios de violência ou algo do gênero, também dando ênfase a forte chuva que chegou, inclusive, a atrasar a partida por alguns minutos, mas sem causar problemas maiores.- Com muita satisfação, recebemos a delegação do Corinthians, assim como somos recebidos nos clássicos fora de casa, com conforto e segurança. Estamos felizes porque prevaleceu a paz, com um clima pacífico também entre os torcedores. Mesmo com a chuva, o gramado propiciou uma partida bastante técnica e equilibrada - destacou.O São Paulo garantiu sua vitória ainda nos primeiros segundos de jogo, com um gol de Calleri, avançando mais ainda no Campeonato Paulista 2022.