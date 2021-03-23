Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Julio Casares fala sobre retorno de Luis Fabiano para sua despedida

O presidente do São Paulo afastou a volta do ídolo do Tricolor como atleta profissional da equipe, mas afirmou que deseja uma festa grande e com o Morumbi lotado...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 21:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 21:49
Crédito: Reprodução / saopaulofc.net
Durante entrevista com o jornalista Jorge Nicola, nesta segunda-feira (22), o presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmou que Luis Fabiano retornará ao Tricolor, mas não para ser atleta do time, mas sim para sua despedida oficial.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
A pergunta foi feita por um dos usuários assistindo à transmissão ao vivo e lida por Nicola. O questionamento era se Luis Fabiano voltaria já para a disputa do Paulistão, o que foi descartado pelo presidente, que rasgou elogios ao ídolo.
- Gosto muito do Luis. Quem não gosta, né, do Luis Fabiano? Eu disse que ele merece, e vai merecer, uma grande despedida do São Paulo. Jogar profissionalmente é outra coisa. Claro que ele tem a vontade dele, ele acha que tem condição, isso é normal - respondeu Casares.
- O Luis merece um estádio cheio, uma grande despedida com uma camisa promocional, uma grande festa - completou.Na sequência, o presidente do clube afirmou que, devido à pandemia, essa despedida é um plano para o futuro, um sonho adiado.
- Infelizmente, com a razão da pandemia, todo esse projeto ficou adiado, para que, quando voltar a ter público, aí sim, o Luís Fabiano faz a sua despedida.
Casares finalizou seu comentário falando das boas condições físicas do atacante, mas que, mesmo assim, ele não voltará para jogar profissionalmente.
- O Luis Fabiano está muito bem, ele é um cara que treina bem, que se cuida e, quando esse processo retomar, aí sim, nós vamos esperar um Morumbi lotado gritando o nome do Lusi Fabiano. Agora, jogar no profissional, aí é outra linha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados