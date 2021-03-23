Julio Casares fala sobre retorno de Luis Fabiano para sua despedida

Crédito: Reprodução / saopaulofc.net

Durante entrevista com o jornalista Jorge Nicola, nesta segunda-feira (22), o presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmou que Luis Fabiano retornará ao Tricolor, mas não para ser atleta do time, mas sim para sua despedida oficial.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

A pergunta foi feita por um dos usuários assistindo à transmissão ao vivo e lida por Nicola. O questionamento era se Luis Fabiano voltaria já para a disputa do Paulistão, o que foi descartado pelo presidente, que rasgou elogios ao ídolo.

- Gosto muito do Luis. Quem não gosta, né, do Luis Fabiano? Eu disse que ele merece, e vai merecer, uma grande despedida do São Paulo. Jogar profissionalmente é outra coisa. Claro que ele tem a vontade dele, ele acha que tem condição, isso é normal - respondeu Casares.

- O Luis merece um estádio cheio, uma grande despedida com uma camisa promocional, uma grande festa - completou.Na sequência, o presidente do clube afirmou que, devido à pandemia, essa despedida é um plano para o futuro, um sonho adiado.

- Infelizmente, com a razão da pandemia, todo esse projeto ficou adiado, para que, quando voltar a ter público, aí sim, o Luís Fabiano faz a sua despedida.

Casares finalizou seu comentário falando das boas condições físicas do atacante, mas que, mesmo assim, ele não voltará para jogar profissionalmente.