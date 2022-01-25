Júlio Amorim destaca o Raulino de Oliveira como um dos pontos fortes do Volta Redonda no Carioca

Protagonista nas últimas edições, o Volta Redonda estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 19h, contra o Vasco. Em seu elenco, o Tricolor de Aço tem alguns remanescentes da bela campanha que levou a equipe à semifinal em 2021. Um deles é o lateral-direito Julio Amorim, de 22 anos, que vai para o quinto ano no clube Sul Fluminense. O atleta avaliou como positiva a fase de pré-temporada e exaltou o trabalho físico do clube.- Tivemos uma fase de preparação muito boa, com dois meses intensos, muitos treinos em período integral e bons jogos. Acho que isso vai fazer total diferença no nosso campeonato porque alguns times se reapresentaram depois. Nosso time está muito bem preparado, tanto mentalmente quanto fisicamente - explica o lateral.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Em 2021, o Estádio Raulino de Oliveira foi um dos grandes trunfos do Voltaço no Carioca. Jogando em casa, a equipe do técnico Neto Colucci derrotou grandes clubes e se projetou para chegar à fase decisiva. Para Júlio Amorim, o mando de campo deve ser, mais uma vez, um ponto forte na disputa da competição.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

- Sempre que a gente joga no Raulinho, além do campo ser muito bom e favorecer o nosso time, que é técnico, é a nossa casa. Não importa quem enfrentarmos, nós pensamos somente na vitória. Passa ano e entra ano e essa é a nossa mentalidade. Independente de quem for o adversário, sentimos a obrigação de vencer e, por isso, o retrospecto é tão positivo - completou Júlio.

No último encontro entre Volta Redonda e Vasco, o Voltaço levou a melhor e venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0, com assistência de Julio Amorim. O duelo aconteceu pela segunda rodada da Taça Guanabara da última temporada.