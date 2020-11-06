Julimar tem atuação de gala e conduz Athletico no empate com Ceará pelo Brasileiro sub-20

Crédito: Athletico/Divulgação

De contrato renovado com o Athletico e comprado junto ao Criciúma, Julimar mostrou mais um motivo para o Furacão apostar em seu futebol. Com dois gols e uma assistência, o atacante foi o grande nome da 10ª rodada do Brasileiro sub-20 e o destaque no empate por 3 a 3 entre Athletico Paranaense e Ceará. Com passagens por seleções brasileiras de base, o atleta, de apenas 19 anos, é mais uma promessa das categorias de base do rubro-negro paranaense.

Com os dois tentos marcados na tarde desta quinta-feira, Julimar soma três gols na competição. Feliz pela atuação, o jovem agradeceu o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e também a entrega de todos seus companheiros.

- A felicidade é imensa, é claro. Fico feliz de ter contribuído, mas mais importante que os gols e a assistência foi a forma como o time se portou. Esses números não são apenas meus. São de todo o grupo e consequência do trabalho no dia a dia. O professor Rafael (Guanaes) me orienta bastante para conseguir fazer o que fiz hoje. Pelo nosso trabalho, conquistaremos coisas grandes - disse, ainda avaliando o time no Brasileirão.

- O time fez um bom jogo. Não é fácil enfrentar o Ceará, fora de casa, e somar pontos. O importante é que seguimos firmes na briga pela classificação. Estamos no meio da competição e se manter no pelotão da frente é essencial para o nosso planejamento - projetou.