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Julimar tem atuação de gala e conduz Athletico no empate com Ceará pelo Brasileiro sub-20

Com dois gols e uma assistência, atacante foi o grande nome da 10ª rodada da competição. Aos 19 anos, ele tem passagens por seleções de base e é mais uma promessa do Furacão...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 17:40

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:40

Crédito: Athletico/Divulgação
De contrato renovado com o Athletico e comprado junto ao Criciúma, Julimar mostrou mais um motivo para o Furacão apostar em seu futebol. Com dois gols e uma assistência, o atacante foi o grande nome da 10ª rodada do Brasileiro sub-20 e o destaque no empate por 3 a 3 entre Athletico Paranaense e Ceará. Com passagens por seleções brasileiras de base, o atleta, de apenas 19 anos, é mais uma promessa das categorias de base do rubro-negro paranaense.
Com os dois tentos marcados na tarde desta quinta-feira, Julimar soma três gols na competição. Feliz pela atuação, o jovem agradeceu o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e também a entrega de todos seus companheiros.
- A felicidade é imensa, é claro. Fico feliz de ter contribuído, mas mais importante que os gols e a assistência foi a forma como o time se portou. Esses números não são apenas meus. São de todo o grupo e consequência do trabalho no dia a dia. O professor Rafael (Guanaes) me orienta bastante para conseguir fazer o que fiz hoje. Pelo nosso trabalho, conquistaremos coisas grandes - disse, ainda avaliando o time no Brasileirão.
- O time fez um bom jogo. Não é fácil enfrentar o Ceará, fora de casa, e somar pontos. O importante é que seguimos firmes na briga pela classificação. Estamos no meio da competição e se manter no pelotão da frente é essencial para o nosso planejamento - projetou.
O Athletico Paranaense volta a campo pelo Brasileiro sub-20 neste domingo, às 15h, quando enfrenta o Internacional, fora de casa, na Morada dos Quero-Queros. Os meninos do Furacão buscam encostar nos líderes e se manter entre as oito equipes que se classificam para a próxima fase (mata-mata) da competição.

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