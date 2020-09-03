Juliano valoriza ótimo Gauchão do Caxias e visa acesso na Série D do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Caxias

Titular do Caxias e capitão da equipe neste ano, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, valorizou o vice-campeonato gaúcho do grupo após a derrota para o Grêmio nas duas partidas finais da disputa.

Segundo o jogador, a campanha do time grená merece ser destacada mesmo sem a conquista da taça levantada pela última vez por parte da SER há exatos 20 anos.

- Fizemos uma grande campanha durante toda a competição e isso merece ser valorizado. Mesmo com um orçamento abaixo do Grêmio e Internacional, por exemplo, chegamos à final com méritos e por pouco não conquistamos o título. Isso mostra a organização do clube e o planejamento que fizemos desde o início - afirmou.

Juliano ainda falou sobre o desejo de, também aproveitando o efeito anímico da grande campanha mesmo com as dificuldades adicionais trazidas pela pandemia de Covid-19, fazer uma grande na Série D do Campeonato Brasileiro nos próximos meses. Pensando, principalmente, para que o Caxias possa retornar à Série C.