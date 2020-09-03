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Juliano valoriza ótimo Gauchão do Caxias e visa acesso na Série D do Brasileirão

Meio-campista ressaltou a conquista do vice-campeonato apesar de obstáculos naturais de orçamento...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 12:35
Crédito: Divulgação/Caxias
Titular do Caxias e capitão da equipe neste ano, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, valorizou o vice-campeonato gaúcho do grupo após a derrota para o Grêmio nas duas partidas finais da disputa.
Segundo o jogador, a campanha do time grená merece ser destacada mesmo sem a conquista da taça levantada pela última vez por parte da SER há exatos 20 anos.
- Fizemos uma grande campanha durante toda a competição e isso merece ser valorizado. Mesmo com um orçamento abaixo do Grêmio e Internacional, por exemplo, chegamos à final com méritos e por pouco não conquistamos o título. Isso mostra a organização do clube e o planejamento que fizemos desde o início - afirmou.
Juliano ainda falou sobre o desejo de, também aproveitando o efeito anímico da grande campanha mesmo com as dificuldades adicionais trazidas pela pandemia de Covid-19, fazer uma grande na Série D do Campeonato Brasileiro nos próximos meses. Pensando, principalmente, para que o Caxias possa retornar à Série C.
- Sem dúvida, a Série D é um dos grandes objetivos da temporada. Queremos e vamos brigar pelo acesso esse ano. Temos que ter muito equilíbrio, assim como tivemos no Gauchão, para chegarmos a esse objetivo - concluiu.

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