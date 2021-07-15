Juliano quer elenco do Brusque focado em seguir crescendo no Brasileirão Série B

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense e hoje no Brusque, pediu intensidade da equipe na sequência deste ano. Segundo o jogador, a meta é fazer uma sequência positiva na Série B.- O grupo tem trabalhado para fazer uma ótima sequência e para crescer na Série B. Queremos fazer um grande segundo semestre esse ano, com os pés no chão e muita regularidade - afirmou.
Juliano ainda falou sobre o duelo com o Botafogo neste final de semana.- Vamos enfrentar uma grande equipe e precisamos ter um ritmo forte para vencermos. O elenco vai trabalhar para fazer um grande jogo durante os noventa minutos.