Juliano quer Brusque brigando por tudo em 2021 e vê elenco crescendo ao longo da temporada

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense e hoje com a camisa do Brusque, pediu intensidade da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta é fazer um grande segundo semestre em 2021.- O elenco é forte e tem potencial. Vamos lutar muito para fazer um grande segundo semestre nos próximos meses. O elenco vem se dedicando ao máximo para crescer de produção na temporada - afirmou o volante.