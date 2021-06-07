Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juliano quer Brusque brigando por tudo em 2021 e vê elenco crescendo ao longo da temporada
futebol

Juliano quer Brusque brigando por tudo em 2021 e vê elenco crescendo ao longo da temporada

Volante da equipe catarinense acredita em boa temporada do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 15:01

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:01

Crédito: Divulgação / Brusque
O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense e hoje com a camisa do Brusque, pediu intensidade da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta é fazer um grande segundo semestre em 2021.- O elenco é forte e tem potencial. Vamos lutar muito para fazer um grande segundo semestre nos próximos meses. O elenco vem se dedicando ao máximo para crescer de produção na temporada - afirmou o volante.
Juliano ainda falou sobre a fase positiva que vive no clube catarinense e quer seguir crescendo dentro de campo.- Estou vivendo um ótimo momento e isso me deixa feliz. Tenho trabalhado para continuar crescendo e melhorando meu desempenho em campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde
Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados