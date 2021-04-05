Juliano quer boa sequência do Caxias na temporada

Titular do Caxias e capitão da equipe gaúcha, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, espera uma boa sequência do grupo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o elenco vem trabalhando para crescer de produção.
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- O grupo tem trabalhado muito para melhorar ainda mais seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar manter um ritmo forte nas próximas partidas para crescermos de produção em 2021 - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GAÚCHOJuliano destacou ainda o ano que vem fazendo.
- Esse ano tem sido muito especial para mim. Tenho me dedicado muito para manter esse ritmo para crescer de produção com o grupo e para encerrar bem a temporada no Caxias - disse o volante.