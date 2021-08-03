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futebol

Juliano quer boa sequência do Brusque na Série B em busca do acesso em 2021

Volante passa por ótimo momento na temporada com a equipe catarinense...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 19:44

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 19:44

Crédito: Divulgação / Brusque
O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, quer a equipe ligada para crescer na temporada e na Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, o grupo está se preparando para fazer uma boa sequência em 2021.
Veja os jogos restantes aos favoritos ao título no primeiro turno do Brasileirão
- Nossa ideia é crescer de produção nestas próximas semanas para voltarmos ao G4 da Série B. O grupo sabe da importância disso e de estar sempre próximos dos primeiros colocados. - afirmou.
VAI SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRUSQUE NA SÉRIE BJuliano ainda falou sobre o sonho de todos no clube: colocar o Brusque na Série A do Campeonato Brasileiro.
- O Brusque tem uma grande estrutura e é um clube que vem crescendo ao longo dos anos. Tenho certeza que estaremos na briga pelo acesso esse ano. Serie algo histórico para todos aqui. - concluiu.

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