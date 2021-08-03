Juliano quer boa sequência do Brusque na Série B em busca do acesso em 2021

Crédito: Divulgação / Brusque

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, quer a equipe ligada para crescer na temporada e na Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, o grupo está se preparando para fazer uma boa sequência em 2021.

Veja os jogos restantes aos favoritos ao título no primeiro turno do Brasileirão

- Nossa ideia é crescer de produção nestas próximas semanas para voltarmos ao G4 da Série B. O grupo sabe da importância disso e de estar sempre próximos dos primeiros colocados. - afirmou.

VAI SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRUSQUE NA SÉRIE BJuliano ainda falou sobre o sonho de todos no clube: colocar o Brusque na Série A do Campeonato Brasileiro.