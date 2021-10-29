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futebol

Juliano quer boa sequência do Brusque na reta final da Série B

Volante passa por ótimo momento na temporada no Quadricolor...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 19:13
Crédito: Divulgação / Brusque
O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, espera uma boa sequência da equipe nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a meta é que a equipe cresça no fim da temporada.Jogo decisivo entre Fla e Galo! Veja outras “finais antecipadas” do Brasileirão
- O grupo tem trabalhado muito para crescer nesta reta final de temporada para encerrar o ano com vitórias e com o Brusque garantido na Série B. O elenco vem trabalhando muito para conquistar as vitórias que precisa - afirmou.
Juliano ainda revelou que quer terminar o ano atuando em alto nível no clube.
BRUSQUE VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B
- Venho trabalhando muito para encerrar o ano com boas partidas e ajudando o Brusque dentro de campo. Esse é o meu objetivo - concluiu.

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