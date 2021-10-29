Juliano quer boa sequência do Brusque na reta final da Série B

Crédito: Divulgação / Brusque

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, espera uma boa sequência da equipe nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a meta é que a equipe cresça no fim da temporada.Jogo decisivo entre Fla e Galo! Veja outras “finais antecipadas” do Brasileirão

- O grupo tem trabalhado muito para crescer nesta reta final de temporada para encerrar o ano com vitórias e com o Brusque garantido na Série B. O elenco vem trabalhando muito para conquistar as vitórias que precisa - afirmou.

Juliano ainda revelou que quer terminar o ano atuando em alto nível no clube.

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