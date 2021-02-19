Juliano fala sobre fase no Caxias e espera grande temporada no clube

Crédito: Divulgação/Caxias

Titular do Caxias e um dos principais jogadores do elenco, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, comentou sobre a perspectiva do elenco para a temporada 2021. Segundo o atleta, capitão da equipe, o grupo quer um trabalho forte desde o início da atual época.TABELA> Veja classificação e simulador do Gaúchão-2021 clicando aqui

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- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa ter grandes resultados neste ano de 2021. O grupo está muito motivado para que isso seja possível. Vamos lutar muito para que essa temporada seja especial para a torcida do Caxias - afirmou.

Juliano revelou que sua meta é passar dos cinquenta jogos no clube.