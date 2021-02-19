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futebol

Juliano fala sobre fase no Caxias e espera grande temporada no clube

Segundo o volante, capitão da equipe, o grupo quer trabalho forte desde o início da época...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 21:14

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 21:14

Crédito: Divulgação/Caxias
Titular do Caxias e um dos principais jogadores do elenco, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, comentou sobre a perspectiva do elenco para a temporada 2021. Segundo o atleta, capitão da equipe, o grupo quer um trabalho forte desde o início da atual época.TABELA> Veja classificação e simulador do Gaúchão-2021 clicando aqui
GALERIA> Felipão, Fernando Diniz, Dorival Júnior… Veja 30 técnicos brasileiros sem clube
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa ter grandes resultados neste ano de 2021. O grupo está muito motivado para que isso seja possível. Vamos lutar muito para que essa temporada seja especial para a torcida do Caxias - afirmou.
Juliano revelou que sua meta é passar dos cinquenta jogos no clube.
- Vou trabalhar muito para alcançar esta meta neste ano. Tenho me dedicado muito com a camisa do Caxias para construir uma história aqui.

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