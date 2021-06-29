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futebol

Juliano espera evolução do Brusque e mira segundo semestre de vitórias no clube catarinense

Volante passa por ótimo momento na temporada...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:42
Crédito: Divulgação / Brusque
O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, que hoje defende o Brusque, pediu ritmo forte da equipe na sequência da temporada. Segundo o atleta, a meta é fazer um grande segundo semestre.
Saiba há quanto tempo clubes brasileiros não cedem jogadores para Seleção
- Nossa ideia é manter esse ritmo forte para que o segundo semestre do Brusque seja de alto nível e de vitórias. O grupo tem trabalhado muito para melhorar ainda mais o rendimento em campo na temporada. - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRUSQUE NA SÉRIE BJuliano ainda falou sobre o desejo de crescer com todos no elenco.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo este ano. Estar no Brusque, agora, disputando a Série B, tem sido especial. Vou trabalhar para conquistar meus objetivos aqui. - concluiu.

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