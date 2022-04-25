Juliano destaca concorrência no Brusque e diz: 'Tenho muito a evoluir'

O atacante Juliano foi um dos reforços do Brusque para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Ele foi contrato pelo time catarinense após boas atuações no Camboriú FC, onde marcou três gols e participou da campanha do vice estadual.

Ciente da luta por uma vaga no ataque do campeão catarinense, Juliano destacou o alto nível dos treinamentos e afirmou que terá oportunidade ao decorrer da Série B.

Até o momento, foram dois jogos e 26 minutos disputados.

"Vejo uma disputa muito equilibrada em todos os setores da equipe. Temos um grupo muito qualificado, então é inevitável que terá uma disputa por posição. Estou trabalhando forte e sei que terei minha oportunidade", disse, antes de fazer uma autocrítica."Eu tenho muito para evoluir ainda e sei que isso vai acontecer diariamente. O Brusque é uma das melhores equipes que já trabalhei e com todo suporte que eles estão me dando, posso evoluir ainda mais", completou.

Mesmo com duas derrotas nos últimos dois jogos para Cruzeiro e Sampaio Correa respectivamente, o atacante do Quadricolor já projetou a recuperação contra o CSA, nesta terça-feira, às 20h30, no Augusto Bauer, pela quarta rodada da Série B.

"Sabemos que no Campeonato Brasileiro não tem nenhum adversário fácil. Nós sempre teremos o intuito de vencer, estamos buscando sempre somar pontos, porque cada ponto é muito importante dentro da competição", falou o jogador.

O Brusque é o 13º colocado da segunda divisão nacional, com três pontos.