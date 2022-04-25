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futebol

Juliano destaca concorrência no Brusque e diz: 'Tenho muito a evoluir'

Atacante foi contratado pela equipe quadricolor após boas atuações no Camboriú FC, onde marcou três gols e foi vice-campeão estadual. Ele enfrenta o CSA, nesta terça, pela Série B...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 15:21

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 15:21

O atacante Juliano foi um dos reforços do Brusque para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Ele foi contrato pelo time catarinense após boas atuações no Camboriú FC, onde marcou três gols e participou da campanha do vice estadual.
Ciente da luta por uma vaga no ataque do campeão catarinense, Juliano destacou o alto nível dos treinamentos e afirmou que terá oportunidade ao decorrer da Série B.
Até o momento, foram dois jogos e 26 minutos disputados.
"Vejo uma disputa muito equilibrada em todos os setores da equipe. Temos um grupo muito qualificado, então é inevitável que terá uma disputa por posição. Estou trabalhando forte e sei que terei minha oportunidade", disse, antes de fazer uma autocrítica."Eu tenho muito para evoluir ainda e sei que isso vai acontecer diariamente. O Brusque é uma das melhores equipes que já trabalhei e com todo suporte que eles estão me dando, posso evoluir ainda mais", completou.
Mesmo com duas derrotas nos últimos dois jogos para Cruzeiro e Sampaio Correa respectivamente, o atacante do Quadricolor já projetou a recuperação contra o CSA, nesta terça-feira, às 20h30, no Augusto Bauer, pela quarta rodada da Série B.
"Sabemos que no Campeonato Brasileiro não tem nenhum adversário fácil. Nós sempre teremos o intuito de vencer, estamos buscando sempre somar pontos, porque cada ponto é muito importante dentro da competição", falou o jogador.
O Brusque é o 13º colocado da segunda divisão nacional, com três pontos.
Crédito: JulianofoicontratadopeloBrusqueapósCampeonatoCatarinense(Divulgação:BrusqueFC

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