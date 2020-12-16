Juliano destaca boa temporada no Caxias e projeta o próximo ano

Crédito: Divulgação/Caxias

Titular do Caxias e capitão da equipe desde 2019, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, falou sobre a ótima temporada que fez com a camisa do clube gaúcho neste ano de 2020. Segundo o jogador, presente na maioria dos jogos do grupo, destacou seu crescimento na agremiação.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO SÉRIE D

- Individualmente foi um ano muito importante para mim. Joguei todas as partidas do clube e em um nível alto novamente. Só tenho a agradecer ao grupo, à diretoria e aos funcionários do clube pela confiança. Isso me fez crescer. Estou feliz no Caxias e espero continuar evoluindo com o clube - disse.Juliano ainda revelou a expectativa para a próxima temporada no clube do Rio Grande do Sul. Para ele, o acesso à Série C será o foco em 2021.