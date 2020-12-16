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futebol

Juliano destaca boa temporada no Caxias e projeta o próximo ano

Ex-Internacional, Fortaleza e Goiás, volante é titular absoluto da equipe gaúcha desde 2019 e espera o acesso à Série C na próxima temporada 
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LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 19:43

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 19:43

Crédito: Divulgação/Caxias
Titular do Caxias e capitão da equipe desde 2019, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, falou sobre a ótima temporada que fez com a camisa do clube gaúcho neste ano de 2020. Segundo o jogador, presente na maioria dos jogos do grupo, destacou seu crescimento na agremiação.
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- Individualmente foi um ano muito importante para mim. Joguei todas as partidas do clube e em um nível alto novamente. Só tenho a agradecer ao grupo, à diretoria e aos funcionários do clube pela confiança. Isso me fez crescer. Estou feliz no Caxias e espero continuar evoluindo com o clube - disse.Juliano ainda revelou a expectativa para a próxima temporada no clube do Rio Grande do Sul. Para ele, o acesso à Série C será o foco em 2021.
- Infelizmente não conquistamos o objetivo principal do ano, que era o acesso para a Série C, mas o grupo lutou, se dedicou e buscou até o fim essa vaga. Agora é focar na próxima temporada. Tenho certeza que será muito boa para todos no clube - finalizou.

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