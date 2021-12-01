Juliano deixa futuro em aberto e exalta permanência do Brusque na Série B em 2021

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, que hoje veste a camisa do Brusque, falou sobre a importante permanência do clube na Série B para 2022. Segundo o jogador, isso foi importante para todos.- O Brusque teve uma conquista importante este ano, que foi a permanência na Série B. Era um objetivo de todos. O grupo lutou muito e mesmo nas dificuldades não deixou de acreditar nesta meta - afirmou.
Juliano ainda falou sobre o seu futuro e se pretende ficar ou não no clube.
- Tenho contrato com o Brusque até o fim desta temporada. Estou muito motivado para a temporada que virá e motivado para fazer um grande ano.