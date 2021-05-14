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futebol

Juliano comemora bom momento no Caxias em 2021: 'Vamos lutar muito'

Volante é titular absoluto da equipe desde 2019 e projetou o restante da temporada...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 21:14

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 21:14
Crédito: Divulgação/Caxias
Capitão do Caxias e destaque da equipe gaúcha, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, falou sobre o ótimo ano que tem feito com a equipe em 2021. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem realizado nos últimos meses.TABELA> Veja classificação e simulador do Gauchão-2021 clicando aqui
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- Tenho trabalhado muito ao longo da temporada para continuar melhorando meu desempenho em campo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero manter essa intensidade até o fim da temporada - afirmou.
Juliano ainda revelou o desejo do grupo em evoluir neste ano.
- Estamos fazendo um ótimo ano e a ideia de todos é crescer na temporada. Vamos lutar muito para que as coisas aconteçam como estamos planejando.

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