Juliano comemora bom momento no Caxias em 2021: 'Vamos lutar muito'

Crédito: Divulgação/Caxias

Capitão do Caxias e destaque da equipe gaúcha, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, falou sobre o ótimo ano que tem feito com a equipe em 2021. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem realizado nos últimos meses.TABELA> Veja classificação e simulador do Gauchão-2021 clicando aqui

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- Tenho trabalhado muito ao longo da temporada para continuar melhorando meu desempenho em campo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero manter essa intensidade até o fim da temporada - afirmou.

Juliano ainda revelou o desejo do grupo em evoluir neste ano.