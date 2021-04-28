Juliano comemora bom momento no Caxias e destaca semifinais com o Grêmio no Gauchão

Crédito: Caxias vai encarar o Grêmio nas semifinais do Gauchão (Divulgação / Caxias

Capitão do Caxias, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, comemorou o ótimo momento que vem passando com a camisa do clube gaúcho. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.

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- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube e venho trabalhando para construir a minha história aqui. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer na temporada - afirmou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GAÚCHOJuliano ainda falou sobre os dois jogos contra o Grêmio nas semifinais do Gauchão. Para ele, a equipe Grená tem condições de passar de fase.