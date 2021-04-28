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Juliano comemora bom momento no Caxias e destaca semifinais com o Grêmio no Gauchão

Volante é titular absoluto da equipe desde 2019...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 19:04
Crédito: Caxias vai encarar o Grêmio nas semifinais do Gauchão (Divulgação / Caxias
Capitão do Caxias, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, comemorou o ótimo momento que vem passando com a camisa do clube gaúcho. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.
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- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube e venho trabalhando para construir a minha história aqui. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer na temporada - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GAÚCHOJuliano ainda falou sobre os dois jogos contra o Grêmio nas semifinais do Gauchão. Para ele, a equipe Grená tem condições de passar de fase.
- Vamos enfrentar um dos melhores elencos do país e uma equipe muito forte. Temos que fazer dois jogos praticamente perfeitos, sem erros, de muita intensidade. Temos condições de chegar às finais - disse o atleta.

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