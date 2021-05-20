Juliano assina com o Brusque e quer grande ano no clube catarinense

Após uma passagem vitoriosa no Caxias, o volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, assinou com o Brusque para a sequência da temporada. Segundo o jogador, sua meta é fazer um grande segundo semestre no clube catarinense.
- O Brusque é um clube que vem crescendo muito nos últimos anos e o projeto é muito bom. Estou muito feliz por estar no clube. Espero construir uma história aqui de títulos e grandes conquistas - afirmou.
Juliano ainda falou sobre o ótimo momento que vive.
- Estou passando por um ótimo momento e isso é muito importante. Essas últimas temporadas no Caxias foram muito especiais. Espero manter isso até o fim do ano - concluiu.