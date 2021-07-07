Julian Nagelsmann é apresentado como novo técnico do Bayern e confirma Neuer como capitão

Começou a era Julian Nagelsmann no Bayern de Munique. O novo treinador bávaro, ex-RB Leipzig, foi apresentado no clube vermelho nesta quarta-feira. Aos 33 anos, ele chega para substituir Hansi Flick, que marcou história ao conquistar tudo o que era possível, mas será o comandante da seleção alemã.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa

Em suas primeiras palavras no novo clube, Nagelsmann disse estar "muito feliz" pela oportunidade de comandar o Bayern e afirmou que esta temporada será de muito trabalho.

- Nosso capitão continuará sendo o Manuel (Neuer). Acho que ele é um excelente capitão. Nunca tive a oportunidade de tê-lo como capitão da minha equipe, mas é claro que percebi por meio de conversas e observações que ele é um capitão notável, e continuará sendo. Estou pensando em nomear mais um jogador para essa vice-liderança, mas sem anunciar ainda quem será - disse.