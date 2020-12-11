Juíza emite parecer favorável à recontagem de votos do Conselho Deliberativo do São Paulo

Crédito: Divulgação/SPFC

Um grupo de conselheiros do São Paulo entrou na Justiça com um pedido de recontagem de votos para o Conselho Deliberativo do clube e recebeu um parecer favorável nesta sexta-feira, um dia antes da eleição para presidentes da Diretoria e do próprio Conselho do time paulista.

O grupo é ligado ao candidato Roberto Natel, da chapa “Resgate Tricolor”, mas não há participação dele no pedido. A Assembleia Geral dos Sócios aconteceu no dia 28 de novembro e elegeu 100 novos membros do Conselho Deliberativo, sendo que 74 deles são ligados ao oponente de Natel, Julio Casares. O restante (26) foi de conselheiros que apoiam Natel.

A Juíza Monica Lima Pereira emitiu um parecer nesta sexta-feira (11), um dia antes da eleição, dizendo que “diante do receio de tornar impossível a verificação dos fatos e diante da evidente urgência da medida, a hipótese dos autos é de acolhimento parcial do pedido para determinar ao clube requerido que preserve intactos todos os documentos, equipamentos e dados relacionados com a Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de novembro”.

> TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!O documento ainda afirma que o perito nomeado terá de retornar com seus horários disponíveis em até cinco dias e, após tudo acordado, o laudo deverá ser entregue em até 30 dias. A eleição convocada para sábado permanece inalterada, porque o pleito não é objeto da ação movida pelos conselheiros.