Juiz que colocou hino do São Paulo em sentença explica iniciativa: 'Uma das maiores paixões da minha vida'

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo foi campeão paulista ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, no Morumbi. O título deu alegrias ao torcedor são-paulino. Um deles, o juiz Diego Petacci, foi além e resolver fazer uma homenagem ao Tricolor em uma sentença na Vara do Trabalho.

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Durante a homologação de acordo entre as partes do processo, Diego pediu licença e escreveu o hino do Tricolor no texto. Em contato com o LANCE!, ele explicou os motivos da homenagem ao clube do coração. - Bem, na verdade foi uma ata de audiência em que as partes fizeram acordo sobre o objeto do processo. Como o processo já havia se resolvido por acordo, com a concordância dos presentes, apenas registrei em ata o hino do São Paulo a título de homenagem. No momento as partes e os advogados até acharam engraçado e não se opuseram ao registro - explicou o magistrado.

Diego também comentou sobre o amor que tem pelo São Paulo, e quer passar essa paixão para os seus filhos.

- O São Paulo é uma das maiores paixões da minha vida. Eu tenho dois filhos. Para um pai, transmitir esse sentimento de amor ao clube para os filhos em pleno jejum de títulos é muito difícil. A pandemia e a falta de público nos estádios pioram a situação. Então eu fico feliz de ver que os meus filhos podem sentir o que eu sentia sendo um garoto de oito, nove anos vendo o time do Telê. Ou um adolescente vendo o time do Tri Mundial e do Hexa com o Muricy - comentou. Diego vê com otimismo o restante da temporada. Para ele, a diretoria e comissão técnica estão fazendo um ótimo trabalho, com destaque para a mudança da mentalidade do time.

- Eu acho que o Crespo, o Muricy e a comissão técnica estão fazendo um ótimo trabalho. O São Paulo é um time em construção que vem se reforçando, com um padrão tático forte, e mais importante de tudo, mudou sua mentalidade. Hoje o time entra em campo e torcedor sente que o time vai buscar a vitória até o fim, com espírito de vencedor - finalizou.