futebol

Juiz do jogo do penta do Brasil é eleito o melhor árbitro da história

Pierluigi Collina, que tem 60 anos e já está aposentado, lidera lista com dez juízes. Primeira mulher a apitar um jogo da Champions masculina, Stephanie Frappart está em nono...
LanceNet

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:02

Crédito: PEDRO UGARTE/AFP
Após anunciar os jogadores da "Bola de Ouro Dream Team", a revista francesa "France Football" divulgou que o ex-árbitro Pierluigi Collina foi eleito o melhor juiz de todos os tempos. Atualmente com 60 anos, o italiano comandou a final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Quando se trata de árbitros, esse é o primeiro nome que vem à cabeça. Desde sua estreia, em 1977, até sua aposentadoria, em 2005, Collina escreveu a história do futebol - disse a "France Football".
Completam a lista dos três melhores árbitros o inglês Ken Aston e o francês Michel Vautrot.
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
VEJA O TOP-10 DE MELHORES ÁRBITROS SEGUNDO A "FRANCE FOOTBALL"1º: Pierluigi Collina (ITA)2º: Ken Aston (ING)3º: Michel Vautrot (FRA) 4º: Markus Merk (ALE)5º: Charles Corver (HOL) 6º: Mike Dean (ING)7º: Ian Foote (ESC)8º: Ali Bennaceur (TUN)9º: Stephanie Frappart (FRA)10º: Howard Webb (ING)

