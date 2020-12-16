Juiz do jogo do penta do Brasil é eleito o melhor árbitro da história

Após anunciar os jogadores da "Bola de Ouro Dream Team", a revista francesa "France Football" divulgou que o ex-árbitro Pierluigi Collina foi eleito o melhor juiz de todos os tempos. Atualmente com 60 anos, o italiano comandou a final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0.
- Quando se trata de árbitros, esse é o primeiro nome que vem à cabeça. Desde sua estreia, em 1977, até sua aposentadoria, em 2005, Collina escreveu a história do futebol - disse a "France Football".
Completam a lista dos três melhores árbitros o inglês Ken Aston e o francês Michel Vautrot.
VEJA O TOP-10 DE MELHORES ÁRBITROS SEGUNDO A "FRANCE FOOTBALL"1º: Pierluigi Collina (ITA)2º: Ken Aston (ING)3º: Michel Vautrot (FRA) 4º: Markus Merk (ALE)5º: Charles Corver (HOL) 6º: Mike Dean (ING)7º: Ian Foote (ESC)8º: Ali Bennaceur (TUN)9º: Stephanie Frappart (FRA)10º: Howard Webb (ING)