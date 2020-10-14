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futebol

Juiz decreta derrota do Napoli para a Juve por 3 a 0 e ainda tira um ponto

Juiz esportivo que julgou o caso disse que equipe de Gattuso não cumpriu com os protocolos sanitários estabelecidos pela Federação Italiana de Futebol...
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Publicado em 

14 out 2020 às 13:22

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 13:22

Crédito: Napoli foi penalizado com a perda de um ponto no Campeonato Italiano (Divulgação Twitter Napoli
O juiz esportivo Gerardo Mastrandrea decretou a vitória da Juventus sobre o Napoli por 3 a 0 e penalizou a equipe comandada por Gattuso com um ponto na tabela de classificação do Campeonato Italiano. Por conta de casos de Covid-19 no plantel, o time napolitano não viajou para enfrentar a Velha Senhora em Turim no último dia quatro de outubro.
Esta foi a decisão de primeira instância, mas o presidente Aurelio de Laurentiis deve recorrer no Tribunal Federal de Recursos. Segundo o juiz, o Napoli desrespeitou os protocolos sanitários implementados pela Federação Italiana de Futebol e os regulamentos estabelecidos desde o retorno da competição em junho.

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