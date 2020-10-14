Juiz decreta derrota do Napoli para a Juve por 3 a 0 e ainda tira um ponto

O juiz esportivo Gerardo Mastrandrea decretou a vitória da Juventus sobre o Napoli por 3 a 0 e penalizou a equipe comandada por Gattuso com um ponto na tabela de classificação do Campeonato Italiano. Por conta de casos de Covid-19 no plantel, o time napolitano não viajou para enfrentar a Velha Senhora em Turim no último dia quatro de outubro.