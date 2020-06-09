Juiz anula rebaixamentos de Amiens e Toulouse no Campeonato Francês

Crédito: Juiz anulou rebaixamentos no Campeonato Francês (Reprodução

O Conselho de Estado da França validou o encerramento do Campeonato Francês nesta terça-feira, assim como a tabela de classificação, mas anulou os rebaixamentos de Amiens e Toulouse. O documento pede que os organizadores da Ligue 1 encontrem um novo formato para a disputa da competição na próxima temporada.

O contrato para o fim desta temporada se estende até o próximo dia 30 de junho e um novo acordo terá que ser assinado. Embora o Campeonato Francês possa ter que ser disputado com 22 equipes na próxima época, o último contrato firmado com a Liga organizadora era para que o torneio tivesse de 18 a 20 times. A decisão pode ser reconsiderada.