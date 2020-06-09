Juiz anula rebaixamentos de Amiens e Toulouse no Campeonato Francês

O Conselho de Estado da França validou o encerramento do Campeonato Francês nesta terça-feira, assim como a tabela de classificação, mas anulou os rebaixamentos de Amiens e Toulouse. O documento pede que os organizadores da Ligue 1 encontrem um novo formato para a disputa da competição na próxima temporada.
O contrato para o fim desta temporada se estende até o próximo dia 30 de junho e um novo acordo terá que ser assinado. Embora o Campeonato Francês possa ter que ser disputado com 22 equipes na próxima época, o último contrato firmado com a Liga organizadora era para que o torneio tivesse de 18 a 20 times. A decisão pode ser reconsiderada.
O Lyon, que lutava por uma melhor posição na tabela de classificação, não teve êxito em seus argumentos e o juiz do caso afirmou que a decisão do encerramento precoce da Ligue 1 era legal por conta das incertezas que pairavam ao redor das competições devido ao grave enfrentamento contra o coronavírus,E MAIS:'A cláusula de rescisão de Lautaro expira em 7 de julho', diz CEO da Inter de MilãoChelsea prepara oferta de R$ 473 milhões por Kai HavertzEx-presidente do Barça solta o verbo sobre saída de Figo: 'Foi um traidor'Ex-assistente diz que Mourinho plantou sementes no Real Madrid E MAIS: