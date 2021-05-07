Jucinara comemora classificação do Levante às semis da Copa e analisa temporada na Europa: 'Intensa e competitiva'

Crédito: Levante UD

A atacante Jucinara ajudou o Levante a se classificar para a semifinal da Copa da Rainha. O time espanhol bateu o Tenerife, na última quarta-feira, por 2 a 1. Os gigantes Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid também seguem vivos no torneio.

Veja a tabela do EspanholJucinara comemorou a classificação, mas ressaltou a dificuldade em vencer o torneio mais uma vez. O sorteio da semifinal ainda não foi definido.

- Ainda não sabemos contra quem vamos jogar, mas igualmente que será um jogo muito difícil e agora seria difícil avaliar, mas vamos trabalhar muito para chegar bem e o time vem demonstrando a cada jogo que é capaz de fazer grandes coisas e estamos confiantes. Mas sabemos que o Levante é um time grande no feminino e compete com igualdade contra os grandes - falou Jucinara.

Titular, a jogadora também fez uma autoavaliação da temporada. Ela acredita que os adversários e as competições também se tornam cada vez mais "intensas".