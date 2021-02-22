Jucinara celebra boa fase na Espanha e comenta sobre período com a Seleção Brasileira

Crédito: Laura Zago / CBF

Há quatro temporadas na Espanha, a lateral Jucinara Paz, do Levante, celebrou o momento que vive na carreira. Atualmente, sua equipe está em segundo no Campeonato Espanhol, e a jogadora falou sobre o objetivo de conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League.

+ Veja a tabela da La Liga - A fase do Levante é boa. A gente tem conseguido manter um bom nível, e estamos no segundo lugar, atrás do Barcelona. É importante se manter ali porque o objetivo do clube é entrar na Champions League - disse Jucinara, que tem passagens também por Atlético de Madrid e Valencia.

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Convocada por Pia Sundhage para a disputa da SheBelieves Cup, torneio amistoso que serve de preparação para as Olímpiadas, a atleta está no radar da técnica sueca para Tóquio.

- A expectativa com a Seleção é de fazer bons jogos. Temos grandes rivais pela frente e queremos pôr em prática todo o nosso trabalho - disse a atleta.