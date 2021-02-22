Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jucinara celebra boa fase na Espanha e comenta sobre período com a Seleção Brasileira
futebol

Jucinara celebra boa fase na Espanha e comenta sobre período com a Seleção Brasileira

Atleta de 27 anos vem sendo convocada para Seleção Brasileira feminina e é nome forte na disputa por vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecem entre julho e agosto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:54

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:54

Crédito: Laura Zago / CBF
Há quatro temporadas na Espanha, a lateral Jucinara Paz, do Levante, celebrou o momento que vive na carreira. Atualmente, sua equipe está em segundo no Campeonato Espanhol, e a jogadora falou sobre o objetivo de conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League.
+ Veja a tabela da La Liga - A fase do Levante é boa. A gente tem conseguido manter um bom nível, e estamos no segundo lugar, atrás do Barcelona. É importante se manter ali porque o objetivo do clube é entrar na Champions League - disse Jucinara, que tem passagens também por Atlético de Madrid e Valencia.
+ Sunderland com novo dono: saiba quem são os bilionários donos de clubes na Europa
Convocada por Pia Sundhage para a disputa da SheBelieves Cup, torneio amistoso que serve de preparação para as Olímpiadas, a atleta está no radar da técnica sueca para Tóquio.
- A expectativa com a Seleção é de fazer bons jogos. Temos grandes rivais pela frente e queremos pôr em prática todo o nosso trabalho - disse a atleta.
A próxima partida da equipe espanhola será contra o Eibar, no dia 7 de março. Já a Seleção Brasileira tem o último compromisso do torneio amistoso diante do Canadá, na próxima quarta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados