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futebol

Juanfran sofre entorse e desfalca o São Paulo contra o Palmeiras

Jogador já iniciou o tratamento no Reffis do CT da Barra Funda, mas não tem prazo para retornar; Igor Vinícius será o titular no clássico do próximo sábado, no Allianz...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 17:36

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:36

Crédito: Juanfran havia sido titular nos três últimos jogos do São Paulo (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O lateral Juanfran desfalca o São Paulo contra o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque. Nesta quinta, o jogador foi submetido a exames e foi diagnosticado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. O espanhol já iniciou o tratamento no Reffis do CT da Barra Funda. Desta forma, Igor Vinícius será o titular do Tricolor no Choque-Rei.
Juanfran sentiu dores ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético-GO, na última quarta, e foi substituído. Na manhã desta quinta, passou por uma série de exames que apontaram o estiramento. O departamento médico do clube do Morumbi cuida do atleta, mas não deu um prazo para o seu retorno aos gramados. O problema, no entanto, não é grave.
Sem o espanhol, titular nos últimos três jogos da temporada, Fernando Diniz optará por Igor Vinícius - outro nome bastante utilizado no elenco e que está entrosado com os demais jogadores da equipe - no clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, do próximo sábado.
Confirmada a baixa de Juanfran, o São Paulo soma seis desfalques. Além do lateral-direito, o Tricolor não poderá contar com Gabriel Sara, suspenso, Hernanes, Liziero, Walce e Rojas - todos sob os cuidados do departamento médico do clube do Morumbi.

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