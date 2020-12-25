Juanfran fala de trabalho de Diniz e elogia Reinaldo no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O futebol brasileiro é diferente do do resto do mundo por diversos aspectos. Segundo Juanfran, lateral-direito do São Paulo, um deles é a falta de tempo para os técnicos mostrarem seu trabalho, algo que Fernando Diniz vem deixando para trás.

- Aqui no Brasil, normalmente o treinador não tem tempo para trabalhar, para ter continuidade. A exigência é muito forte. E, depois, nós confiamos nele (Diniz), na sua forma de trabalhar. Foi o tempo e a tranquilidade de poder confiar em um treinador, que acho que é o melhor treinador possível para o São Paulo voltar a ser campeão. Conseguimos encaixar nesse grupo jogadores mais experientes e mais novos, de Cotia. As coisas vão melhorando – disse ele em entrevista ao canal Desimpedidos, do YouTube.

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Em uma conversa descontraída, o espanhol comentou sobre costumes brasileiros, comidas e, claro, muito futebol. Segundo ele, aliás, assim como Antony foi vendido para o Ajax, outros grandes nomes do São Paulo devem dar adeus em breve.- Infelizmente acho que sim. Brenner, Igor (Gomes), Luan... É algo normal e que acontece, muitos times europeus fortes e que têm dinheiro querem comprar jogadores do São Paulo. Eu espero que seja depois de sermos campeões juntos, mas acho que haverá muitos times olhando também o trabalho de Luciano, Reinaldo, Volpi... – comentou.

Em relação ao lateral-esquerdo, Juanfran não poupou elogios. Segundo ele, Reinaldo é o melhor da posição no Brasil e, por conta disso, merecia uma chance na Seleção Brasileira de Tite.

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Para mim, Reinaldo tem que ser o lateral-esquerdo da Seleção. Seu rendimento, seu jogo, como está jogando... Para mim, hoje em dia, é o melhor lateral-esquerdo do Brasil em questão de rendimento. Fora de campo ele transmite coisas positivas também, dentro do vestiário. E a gente precisa de jogadores assim – finalizou.