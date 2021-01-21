Juanfran admite ofertas para sair do São Paulo, mas afirma: 'Vou deixar minha vida até o final'

O futuro de Juanfran ainda segue uma incógnita no São Paulo. Com contrato até o final de fevereiro, quando terminará a atual temporada do futebol brasileiro, o lateral-direito espanhol ainda não sabe se irá renovar o seu vínculo.
Tem joias do São Paulo: veja 20 jovens que estão brilhando no Brasileirão e seu valor de mercado
O experiente jogador, de 36 anos, deu entrevista coletiva após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional e a consequente perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre sua permanência, Juanfran abriu o jogo e foi sincero sobre a situação.
- Daqui até o final vou deixar minha vida. Não era o melhor para mim ficar aqui nestes dois meses, não sei se o São Paulo vai querer renovar, mais de mim, mas vou deixar minha vida até o final. Se tenho que estar f...., que falem m... de mim até o final do ano que falem, que deem risada de mim que falei que sairia do São Paulo campeão, mas eu sigo acreditando. Vou deixar minha vida daqui até o final - finalizou.