Juan testa positivo para Covid-19 e é mais um desfalque do São Paulo na pré-temporada

O São Paulo tem mais um desfalque na pré-temporada devido a Covid-19. Desta vez, o atacante Juan, recém promovido ao elenco profissional testou positivo para a doença. - O atacante Juan se apresentou com sintomas nesta segunda-feira (17) e testou positivo para Covid-19. O jogador não participou do treino da manhã e já está cumprindo o protocolo de saúde estabelecido pelo Departamento Médico - escreveu o São Paulo nas redes sociais.

Além de Juan, o zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington também estão com Covid-19 e afastados do elenco profissional. O treinamento desta segunda-feira, no entanto, contou com os retornos do goleiro Thiago Couto, o lateral Reinaldo, o volante Nestor, os meio-campistas Patrick e Rafael Silva e os atacantes Danilo Gomes e Pablo, que estavam afastados com Covid-19.

O Tricolor vem sofrendo com desfalques pela doença nesta pré-temporada. O time comandado por Rogério Ceni começou o período de treinamentos com 11 desfalques pelo problema.O primeiro desafio oficial do time em 2022 está marcado para o próximo dia 27, contra o Guarani, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.