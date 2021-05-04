A espera chegou ao fim. Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Fortaleza. O contrato será válido até dezembro deste ano com a possibilidade de renovação até o fim de 2022.
Apesar da ideia de observar o mercado nacional, o Leão resolveu apostar no argentino, que fez sucesso ao comandar o Unión La Calera.
Em seu primeiro ano, Juan Pablo Vojvoda terá a missão de manter o time na elite do futebol brasileiro e garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022.
Carreira
Juan Pablo Vojvoda iniciou a sua trajetória em 2013 na Argentina e dirigiu Talleres de Córdoba, Club Atlético Huracán e Defensa y Justicia. Na última temporada trabalhou na Union La Calera e ficou com o vice-campeonato chileno.