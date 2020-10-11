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futebol

Juan Mata tem excelente proposta para jogar na Arábia Saudita

Meio-campista espanhol poderia receber cerca de R$ 104 milhões por ano, mas clube saudita não sentou com o Manchester United para negociar saída do jogador...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 10:59

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 10:59
Crédito: JOE KLAMAR / AFP
Juan Mata, meio-campista do Manchester United, pode dar um novo rumo na sua carreira e jogar no futebol da Arábia Saudita. O espanhol tem uma proposta para receber cerca de 16 milhões de euros (R$ 104 milhões) líquidos por temporada aos 32 anos de idade. O clube saudita não foi revelado, e segundo Ian McGarry, apresentador do “Transfer Podcast”, não houve diálogo entre as partes.
- Os clubes ainda não sentaram para negociar e o jogador não se comprometeu, mas diante dessa oferta não há muitas dúvidas. A proposta está aí. Seu pai, que é seu agente, confia que o Manchester United deixaria Mata livre.
O espanhol está em seu último ano de contrato com o clube inglês, após os Red Devils optarem pela renovação automática após o fim da última época. O atleta está desde 2014 defendendo a camisa do Manchester United, mas suas opções parecem cada vez mais escassas diante do número de atletas do plantel da sua posição.

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