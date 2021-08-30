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Juan estreia pelo São Paulo; veja números do atacante no empate diante do Juventude

Atacante do time sub-20 do São Paulo fez sua estreia pelo profissional e mostrou alguns aspectos promissores, sendo o jogador do Tricolor que mais driblou na partida...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 16:33
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Embora o empate diante do Juventude, por 1 a 1, tenha deixado um gosto amargo para os torcedores são-paulinos, em decorrência do gol sofrido já nos acréscimos, a partida contou com uma atuação animadora. O jovem atacante Juan enfim estreou pelo profissional e mesmo que não mudado os rumos da partida, mostrou sinais bastante promissores.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O camisa 31 entrou na partida já no segundo tempo, aos 14 minutos, na vaga de Rigoni, que deixou o campo com dores na parte posterior da coxa direita.
Com um jogo morno entre as duas equipes com poucos acontecimentos na partida, Juan foi uma opção de maior agilidade e iniciativa no ataque, buscando encarar a defesa e ir para o mano a mano.
Assim, jovem foi o jogador de ataque do São Paulo que mais conseguiu driblar e que mais tentou driblar. Ao todo, Juan tentou o drible três vezes, obtendo sucesso em duas das tentativas.
Com vontade de mostrar serviço pela equipe, nos 38 minutos em que esteve em campo, Juan tocou na bola 14 vezes e travou cinco duelos pelo chão, dos quais ganhou dois. O atacante deu setes passes, errando apenas um.
Juan, porém, não chegou a finalizar nenhuma vez na partida. Ao todo, a produção ofensiva do São Paulo foi abaixo do esperado. Ao todo, os atacantes do Tricolor finalizaram apenas duas vezes, uma com Rigoni e uma com Luciano. Eder e Juan, que entraram na segunda etapa, não chutaram nenhuma vez. Buscando jogadas individuais e vontade de mostrar seu futebol, Juan pode ser uma novidade animadora para o ataque são-paulino, que deve contar, também, com o reforço de Calleri.
O time teve problemas com a posição do centroavante, com atletas como Pablo e Vitor Bueno sendo alvos recorrentes de críticas da torcida e falhando em momentos importantes.
O Tricolor, agora, terá tempo para treinar e só voltará a jogar no dia 12 de setembro, contra o Fluminense, pela 20ª rodada do Brasileirão. A pausa é em decorrência da data Fifa.

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