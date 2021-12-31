Juan é uma das apostas de Ceni para o ataque do São Paulo em 2022

O garoto Juan, de 19 anos, é a nova promessa do São Paulo para a temporada 2022. O atacante é o único atleta promovido da equipe sub-20 que vai participar da pré-temporada sob o comando do técnico Rogério Ceni. Ele já participou de alguns jogos com o time principal na reta final do Brasileirão e deverá ter chances de continuidade no Paulista.

Apesar da idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, Juan não estará à disposição de Alex, técnico da base. Pela equipe sub-20, Juan disputou 19 partidas, marcando dez gols e com seis assistências.- O Juan subiu, participou de alguns jogos com o time principal e retornou algumas vezes para jogar no sub-20. Tem outros casos, mas daí temos que analisar individualmente. O nosso trabalho na base é desenvolver bem os jogadores e as pessoas lá em cima, que fazem essa definição (de quem fica na base), no momento em que acharem que tem que concluir de uma forma diferente, eles o fazem, como aconteceu com o Juan neste momento - afirmou Alex, ao Lance!

Como Juan é o único garoto da base que estará com o time principal, Alex terá todo o restante do elenco à disposição para a Copinha. O time sub-20 do São Paulo chegou à final do Campeonato Brasileiro e terá a chance de conquistar a quinta Copinha na história do clube.

- Nós imaginávamos que na Copa São Paulo pudéssemos ter outras perdas, outros jogadores poderiam estar participando da pré-temporada com o Rogério Ceni, mas as pessoas que trabalham no time principal concluíram que o único jogador que deveria ficar fora era o Juan, e todos os outros estão à disposição - completou Alex.

O São Paulo está no Grupo 21 da Copinha. Além de CSE, a equipe enfrentará Perilima-PB e São Caetano. Clique aqui e confira o calendário tricolor na competição.