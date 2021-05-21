Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juan e Ricardo Rocha deixam marcas dos seus pés na Calçada da Fama do Maracanã

Em solenidade realizada nesta sexta-feira no estádio, ex-defensores 'estreiam' suas pegadas em novo material siliconado, que permite digitalização dos moldes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:53

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:53

Crédito: Divulgação/Maracanã
A Calçada da Fama do Maracanã abriu espaço para mais uma dupla de respeito. Os ex-zagueiros Juan e Ricardo Rocha deixaram os moldes de seus pés em evento realizado nesta sexta-feira no estádio. Homenageados anteriormente, Roberto Dinamite, Jairzinho, Júnior, Adílio, Mauro Galvão e Renato Gaúcho também compareceram ao Maraca, mas para renovarem suas respectivas pegadas.
Com os dois defensores (que já colocaram seus pés em um material siliconado que permite eventuais réplicas), a Calçada da Fama chega a 124 homenageados. Entre eles, 105 são ex-jogadores de futebol.
Atualmente gerente técnico do Flamengo, Juan posou com seu molde ao lado do mandatário do clube, Rodolfo Landim. O defensor se disse surpreendido com o convite para fazer parte da Calçada da Fama.
- Com tantos craques que passaram pelo nosso futebol, ser escolhido é sinal de que meu trabalho foi bem feito. É sempre uma honra, mas não deixa de ser uma surpresa. Todos os grandes jogos que fiz aqui, mais quando eu era mais jovem até minha despedida. Ter jogado aqui com a seleção também é um privilégio. É um estádio que faz parte da minha vida - declarou, ao "GE".
A Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro tem realizado o projeto "Eternamente", com o intuito de revitalizar os tributos da Calçada da Fama do Maracanã. O objetivo é usar um material siliconado nos pés dos craques eternizados (como aconteceu com Neymar, Clodoaldo e César Sampaio). Os moldes serão escaneados, digitalizados e armazenados em nuvem e, com isto, estará garantida a produção de réplicas, caso seja necessária.
Nesta sexta-feira, foram refeitas 22 peças e entregues ao Museu do Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados