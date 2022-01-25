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Juan comemora renovação com o São Paulo: 'Mais um sonho realizado na minha carreira'

Atacante renovou até o final de 2024 e destacou a importância do São Paulo na sua trajetória como atleta...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 17:46

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 17:46

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (25), a renovação de contrato do atacante Juan até o fim de 2024. Uma das grandes promessas das categorias de base do clube e agora integrado na equipe profissional, o atleta festejou o acerto e destacou a importância do São Paulo na sua trajetória como atleta. - Muito feliz por renovar meu contrato com o São Paulo, um clube que aprendi a amar e criei um carinho enorme desde que cheguei aqui em 2018. É mais um sonho realizado na minha carreira, estou extremamente motivado e vou buscar sempre dar o meu máximo em campo para honrar a camisa desse clube e principalmente proporcionar alegrias ao nosso torcedor- comentou o atleta.
O jogador que já possui 6 jogos pela equipe principal do São Paulo e realizou toda a pré-temporada sob o comando de Rogério Ceni agora se prepara para o início das competições com o clube em 2022. Juan se mostrou motivado e confiante para ajudar a equipe nos desafios da temporada.- Estou trabalhando forte para que seja um ano excelente! Estou à disposição para ajudar da melhor maneira possível o São Paulo e tenho certeza que com a união de todos e apoio de nosso torcedor vamos alcançar grandes conquistas nesta temporada de 2022 - finalizou.
Juan voltou aos treinamentos nesta semana após ficar afastado por conta da Covid-19. Ele deve ser relacionado para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, diante do Guarani, na próxima quinta-feira (27), às 21h30, em Campinas.
Crédito: JuanfalousobrearenovaçãodecontratocomoSãoPaulo(Foto:FellipeLucena/saopaulofc

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