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Juan Cala, zagueiro do Cádiz, estuda medidas contra Diakhaby após acusação de racismo

Defensor irá participar de coletiva de imprensa nesta terça-feira, mas rompeu o silêncio nesta manhã e afirma estar tranquilo com relação a acusação...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 13:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 13:31
Crédito: Reprodução / ESPN Brasil
Juan Cala, zagueiro do Cádiz acusado de racismo por Diakhaby, jogador do Valencia, estuda entrar com uma ação contra o atleta francês, segundo o "Deportes Cuatro". Nesta manhã, o espanhol afirmou estar com a consciência tranquila.- Estou muito bem, muito tranquilo. Não há presunção de inocência neste país pelo visto. Vou falar. Não se preocupe, pois não vou me esconder - disse o atleta após o treinamento aos microfones do "El Golazo de Gol".
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Cala marcou uma entrevista coletiva nesta terça-feira para dar a sua versão dos acontecimentos. Enquanto isso, o Valencia entrou com uma ação contra o defensor e demonstra apoio a Diakhaby nas redes sociais. Até agora, ninguém sofreu punição.

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