Juan Cala, zagueiro do Cádiz, estuda medidas contra Diakhaby após acusação de racismo

Juan Cala, zagueiro do Cádiz acusado de racismo por Diakhaby, jogador do Valencia, estuda entrar com uma ação contra o atleta francês, segundo o "Deportes Cuatro". Nesta manhã, o espanhol afirmou estar com a consciência tranquila.- Estou muito bem, muito tranquilo. Não há presunção de inocência neste país pelo visto. Vou falar. Não se preocupe, pois não vou me esconder - disse o atleta após o treinamento aos microfones do "El Golazo de Gol".