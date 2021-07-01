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futebol

Juan Branda explica aspecto físico do São Paulo: 'Não há cansaço'

Auxiliar do Tricolor, que vem substituindo Crespo, falou sobre a forma física da equipe no empate sem gols contra o Corinthians, na Neo Química Arena...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 01:05

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 01:05
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O empate sem gols do São Paulo contra o Corinthians, deixou o torcedor são-paulino preocupado, especialmente com a parte física dos jogadores. Na segunda etapa, Luan e Miranda saíram com dores musculares e Benítez deixou o campo por precaução.
São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada
No entanto, para o auxiliar técnico do clube, Juan Branda, não há motivos para preocupação. Na visão dele, o elenco do São Paulo não está cansado. Ele explicou as substituições realizadas.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos – Acreditamos que não. Não há cansaço. São situações que estamos vivendo. Estamos tratando de corrigir o que não está funcionando como queremos - disse o argentino, em entrevista coletiva após o empate.
Branda também falou sobre a presença de Rigoni no banco de reservas. Ele estava cotado para começar a partida, mas acabou preterido. - Ele veio de não jogar continuamente quando chegou aqui, aí começou jogando seguidas partidas e sentiu dores. Estamos controlando o tema físico com o passar dos jogos - finalizou.
Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (4), às 18h15, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado, com cinco pontos conquistados.

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