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futebol

Juan Branda analisa fase do São Paulo no Brasileirão: 'Faltam muitas rodadas'

Auxiliar do técnico Hernán Crespo falou sobre o jejum de vitórias do Tricolor na competição nacional, mas evitou crise pelos sete jogos sem vitórias...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 23:47

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 23:47
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e segue sem vencer na competição após sete rodadas. No entanto, para o auxiliar de Hernán Crespo, fora por Covid-19, Juan Branda, a má fase não é motivo para crise.
ATUAÇÕES: Com uma série de defesas difíceis, Volpi evita derrota do São Paulo contra o Ceará
Segundo o argentino, ainda faltam muitas rodadas para terminar a competição e é preciso seguir trabalhando para vencer as partidas.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Vamos seguir tentando, não vamos abaixar o braço. Faltam muitas rodadas. O São Paulo já teve situação de vir atrás e subir, vamos por isso – disse Branda em entrevista coletiva.
– A comissão, atletas e a diretoria estão se ocupando para sair desse momento e trabalhando. É trabalhando unidos e esperando o próximo jogo para poder começar a vencer - finalizou o comandante.
Agora, o São Paulo tem o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena. O time é o 17º colocado, com apenas quatro pontos conquistados.

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