Juan Branda analisa fase do São Paulo no Brasileirão: 'Faltam muitas rodadas'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e segue sem vencer na competição após sete rodadas. No entanto, para o auxiliar de Hernán Crespo, fora por Covid-19, Juan Branda, a má fase não é motivo para crise.

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Segundo o argentino, ainda faltam muitas rodadas para terminar a competição e é preciso seguir trabalhando para vencer as partidas.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Vamos seguir tentando, não vamos abaixar o braço. Faltam muitas rodadas. O São Paulo já teve situação de vir atrás e subir, vamos por isso – disse Branda em entrevista coletiva.

– A comissão, atletas e a diretoria estão se ocupando para sair desse momento e trabalhando. É trabalhando unidos e esperando o próximo jogo para poder começar a vencer - finalizou o comandante.