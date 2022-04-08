Juan aproveita chance em estreia na Sul-Americana e mostra que pode ser opção de Ceni no São Paulo

Presente na vitória de virada do São Paulo por 3 a 2, nesta quinta-feira (7), no jogo de estreia da equipe contra o Ayacucho, pela Copa Sul-Americana, o jovem atacante Juan apresentou um bom rendimento quando entrou no segundo tempo e aproveitou bem a chance dada por Rogério Ceni. O jogador sofreu o pênalti que deu origem ao terceiro gol da partida, marcado por Luciano, e que garantiu a vitória do Tricolor paulista no primeiro jogo disputado pela Sula. O jovem, de apenas vinte anos, foi derrubado por Salazar, atleta da equipe adversária, na pequena área.

Logo nos primeiros minutos em campo, Juan se apresentou e se mostrou bastante participativo nas jogadas. A cria de Cotia foi bem nas trocas de passes e nas tentativas de drible. Contra o Ayacucho, tocou 18 vezes na bola, com uma precisão de 70%, isto é, um taxa de acerto de dez passes. Além disso, concluiu com sucesso sua única tentativa de drible. TABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosSem jogar desde o dia 19 de março, na partida contra o Botafogo-SP, que terminou também em vitória para o Tricolor paulista, Juan aproveitou a chance desta última quinta-feira (7) e mostrou que pode ser uma boa opção para o técnico Rogério Ceni nas próximas partidas. Conseguiu superar, inclusive, o rendimento de Patrick, que se manifestou abaixo da média esperada.Ao todo, o atacante já disputou doze partidas vestindo a camisa da equipe profissional do São Paulo.