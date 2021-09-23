Juan Alano volta ao Kashima com gols e assistência: “Estou cada vez mais confiante”

Crédito: Kashima Antlers/ Divulgação

O meio-campista Juan Alano voltou em grande estilo ao time do Kashima Antlers. O brasileiro, que já havia sido fundamental na vitória diante do Gamba Osaka, 3 a 1, com um gol, voltou a marcar diante do Kawasaki Frontale nesta quarta-feira. Com dois gols e uma assistência desde de um período de uma mês fora dos jogos, Alano mostrou estar de volta a sua melhor forma.

- Acho que esse é meu papel na equipe. Ser o jogador que consegue chegar com força nesse terço final, seja com passe ou com gols. No sábado aconteceram os dois e hoje o gol. Fico feliz, principalmente depois de ficar uma semanas sem jogar. Estou cada vez mais confiante, não falando da lesão, mas de arriscar mais jogadas. Tenho muito respaldo aqui dentro para jogar e estando à vontade as coisas tendem a acontecer com facilidade - disse, completando:

- Nosso time é bom. Sempre falo que temos qualidade e as vezes pecamos em um detalhe ou outro. Temos sempre que pensar grande. E está entre os líderes do campeonato é é uma situação que temos sempre que brigar. Vamos seguir na luta em busca dos nossos objetivos. Vontade e qualidade nós tempos e vamos demonstrar isso nessa reta final de J-League - concluiu.

Juan Alano é cria do Internacional e, além do Colorado, também teve passagem pelo Coritiba, em 2019. O meio-campista chegou ao Kashima em 2020 e desde então virou uma das lideranças do time e é constantemente elogiado por Zico, diretor técnico do clube. O atleta assume que gosta dessa responsabilidade e do protagonismo que construiu no clube.