Juan Alano se destaca e assume posto de líder no Kashima Antlers, do Japão

Crédito: Divulgação / Kashima Antlers

Na reta final do Campeonato Japonês, o meia Juan Alano, do Kashima Antlers, uma das referências técnicas da equipe, tem virado um dos líderes do elenco comandado pelo brasileiro Antônio Carlos Zago. Na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia, o jogador falou da fase da equipe, que tem Zico como diretor de futebol.

- É um momento em que todos podem e devem entregar um pouco mais. Nosso time tem muita qualidade e precisa comprovar isso em campo. Por isso, temos que redobrar a concentração. Nesta reta final, pequenos detalhes fazem a diferença. Tenho conversado bastante com meus companheiros, seja durante ou depois das atividades. Já que o título não é mais possível, nossa meta é essa classificação. Vamos corresponder - disse.

Juan Alano chegou ao clube no começo do ano e já soma 27 jogos com o time, tendo nove participações diretas em gols (cinco gols marcados e quatro assistências). As conversas com o treinador e estar sempre sob os olhares de Zico aumentam a confiança do jogador para atuar e se portar como um líder.