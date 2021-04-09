Juan Alano é decisivo e Kashima Antlers vence na J-League

Crédito: Divulgação / Kashima Antlers

O meia Juan Alano manteve o nível de atuações da temporada passada e segue sendo protagonista no Kashima Antlers. O brasileiro foi decisivo na vitória da equipe sobre o Kashiwa Reysol, na J-League. O jogador comandou o meio-campo e deu uma assistência no triunfo por 2 a 1.

Veja a tabela do InglêsEsta é a segunda temporada do atleta no futebol japonês. Adaptado ao futebol e à cultura japonesa, o jogador acredita que está mantendo a curva de crescimento que apresentou no último ano. Desde que chegou ao clube foram 40 jogos, quatro gols e oito assistências. No Brasil, Juan Alano foi revelado pelo Internacional e teve passagem pelo Coritiba.

- Não tem nada melhor para um meio-campo do que dar um passe pra gol. Essa assistência aumenta a minha confiança. Estou muito feliz aqui no Kashima. Estou me tornando um meio-campista melhor a cada jogo e a cada sessão de treinamento. Desde o ano passado venho bem individualmente e estou lutando pra manter esse nível - disse, ainda prosseguindo sobre a competição.

- Foi uma vitória e um resultado muito importante pra esse início de temporada. Temos que ter uma boa arrancada para sonharmos com coisas grandes esse ano. Temos qualidade e vamos colocar isso em prática dentro de campo - prometeu.