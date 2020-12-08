Jovic se lesiona e é desfalque para Zidane por até três semanas

O atacante Luka Jovic não treinou nesta terça-feira com o elenco do Real Madrid por conta de uma lesão muscular. Segundo o departamento médico do clube, o sérvio foi diagnosticado com uma tendinose dos músculos adutores da perna direita. A expectativa de baixa é de duas a três semanas.Com isso, o técnico Zidane fica com apenas uma opção para a posição de centroavante: Karim Benzema. O francês será titular na partida contra o Borussia Monchengladbach nesta quarta-feira e dificilmente terá condições de ser poupado nos jogos seguintes por conta das lesões no plantel.