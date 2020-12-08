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futebol

Jovic se lesiona e é desfalque para Zidane por até três semanas

Atacante sérvio sofreu uma lesão muscular no adutor da perna direita e equipe só tem Benzema como opção para centroavante pelas próximas semanas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2020 às 12:13

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:13

Crédito: AFP
O atacante Luka Jovic não treinou nesta terça-feira com o elenco do Real Madrid por conta de uma lesão muscular. Segundo o departamento médico do clube, o sérvio foi diagnosticado com uma tendinose dos músculos adutores da perna direita. A expectativa de baixa é de duas a três semanas.Com isso, o técnico Zidane fica com apenas uma opção para a posição de centroavante: Karim Benzema. O francês será titular na partida contra o Borussia Monchengladbach nesta quarta-feira e dificilmente terá condições de ser poupado nos jogos seguintes por conta das lesões no plantel.
Além de Jovic, o clube também não conta com Mariano e Hazard, embora o belga jogue mais pelos lados da cancha. Zidane também tem problemas no setor do meio-campo, uma vez que Odegaard se lesionou na última segunda-feira e Fede Valverde também já é ausência há algumas semanas.

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